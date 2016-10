Dupla é presa com arma de fogo e 124 trouxinhas de pasta base de cocaína na Zona Norte

Samuel da Silva Nascimento, 24, e Sivaldo Oliveira dos Santos, 25, foram presos em flagrantes nesta terça-feira (18), na rua Pedro Lima, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, por envolvimento com o tráfico de drogas na região. Em posse dos infratores, foram apreendidos 124 trouxinhas de pasta base de cocaína e um revólver calibre 38 com três munições intactas.

De acordo com o delegado titular do 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Leonardo Valença, a dupla começou a ser investigada após denúncias anônimas feitas no prédio da delegacia, informando que eles e outros elementos estariam comercializando drogas naquela área.

“No momento em que fomos verificar a veracidade das denúncias encontramos Samuel, Sivaldo e outros três indivíduos, ainda não identificados, que conseguiram empreender fuga. Durante revista encontramos, em posse de Samuel, uma arma de fogo e três munições. Já Sivaldo estava com 124 trouxinhas de pasta base de cocaína, que seriam comercializadas no local”, explicou Leonardo Valença.

A dupla foi conduzida ao 15° DIP, onde foi autuada, em flagrante, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Samuel também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

