Dupla é presa com 60 kg de drogas na Zona Norte

Robson Maximino Araújo, 29 anos, e Michael Douglas Pereira da Rocha, 21, foram presos na tarde dessa quinta-feira (2), com 60 kg de cocaína e skank. A droga foi avaliada em R$ 500,00.

A prisão aconteceu na Zona Norte de Manaus, durante uma ação conjunta entre policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai).

De acordo com a delegada Tamara Albano, diretora-adjunta do Denarc, as equipes policiais estavam monitorando Robson desde o início da semana, após receberem denúncias informando que o suspeito estaria transportando e armazenando drogas na casa onde morava, na rua Tucuruí, bairro Colônia Terra Nova.

Na casa de Robson a polícia encontrou 48 tabletes de drogas. O restante do material ilícito estava com Michael no bairro Novo Israel, também na Zona Norte da cidade. Segundo a polícia, Michael já responde pelo crime de homicídio e porte ilegal de arma de fogo e estava em liberdade provisória.

A dupla foi autuada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos feitos na delegacia serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no Km 8 da BR-172.

Mara Magalhães

EM TEMPO