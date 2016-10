Dupla é presa com 500 trouxinhas de cocaína no Morro da Liberdade; material é avaliado em R$ 10 mil

Cleves Ferreira dos Santos, 29, conhecido como ‘Ronaldinho’, e de Nickson Melo Pereira, 21, chamado de ‘Justin’, foram presos nesta quinta-feira (6) por envolvimento com o tráfico de drogas em Manaus. A dupla foi presa na rua São Luiz, no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, nas proximidades de uma escola municipal situada na região.

Segundo o delegado Henrique Brasil, coordenador da ação e do projeto ‘Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades’, a equipe ‘Guardião’ recebeu denúncia, informando a comercialização de drogas no lugar.

“Nos deslocamos até o local indicado e passamos a monitorar a área. Foi quando conseguimos visualizar dois indivíduos, com as características descritas pelos denunciantes e realizamos a abordagem. Com a dupla, apreendemos uma sacola contendo 500 trouxinhas de cocaína. A mercadoria ilícita está avaliada em R$ 10 mil”, ressaltou Henrique Brasil.

De acordo com a autoridade policial, Cleves e Nickson foram conduzidos ao 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Na unidade policial eles confessaram, durante depoimento, que a droga apreendida seria usada para abastecer pontos de tráfico de drogas naquele bairro no fim de semana.

A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, Cleves e Nickson foram conduzidos à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

Com informações da assessoria