Dupla é presa com 20 quilos de maconha na Cidade Nova

Raimundo Elias Souza de Oliveira, 34, e Michel Souza da Silva, 31, foram presos na tarde desta sexta-feira (1º) portando 20 quilos de maconha e um revólver calibre 38 em um veículo, modelo Siena, de cor verde e placas JWY-7804, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A prisão aconteceu após policiais militares receberem uma denúncia anônima pelo telefone 99428-4400. A denúncia feita ao telefone da Força Tática informava que o veículo passaria pela rotatória do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), próximo ao Hospital Universitário Francisca Mendes, carregado de entorpecentes. Os policiais então seguiram para o local, localizaram o carro suspeito e o seguiram até a rua 77. O caso ocorreu às 14h.

Raimundo e Michel estavam no veículo e os policiais encontraram com eles a arma de fogo e um primeiro pacote com aproximadamente um quilo de maconha. Ao revistar o porta-malas do carro, foram encontrados os demais pacotes com aproximadamente 20 quilos da substância.

Os homens foram levados, junto com o material ilícito, ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Cidade Nova. A substância apreendida será submetida à perícia.

