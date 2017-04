Dupla é presa com 12kg de skank vinda de Maraã

Os ex-presidiários Alan Deywyd Leão Lima, 35, e Hudison Andrade Guerreiro, 22, foram presos com 12 quilos de skank, na última terça-feira (4), na residência onde moravam, na rua B 39, conjunto Ajuricaba, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste. De acordo com as investigações, os entorpecentes vieram do município de Maraã (distante 632 km de Manaus).

Conforme Paulo Mavignier, titular do Departamento de Narcóticos (Denarc), a dupla vinha sendo investigados há 10 dias, após os policiais obterem as informações que um carregamento de droga ia chegar para os suspeitos. “A pessoa que estava transportando essa droga desconfiou da ação da polícia e fugiu assim que a embarcação se aproximou de Anamã (distante 161 km da capital). Já temos a identificação dele e solicitamos a prisão preventiva à Justiça. Essa dupla faz consórcio com esses atravessadores de drogas e recebem os entorpecentes que vêm escondido em caixas de papelão por via fluvial”, explicou o delegado.

Em depoimento, os suspeitos confessaram ser traficantes de drogas. De acordo com a Polícia Civil, Alan já tem passagem por tráfico de drogas, assim como Hudison, que estava em liberdade há 14 dias.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes e levados a audiência de custódia.

Ana Sena

EM TEMPO