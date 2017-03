Dupla é presa após ser flagrada roubando celular

Cinco dias após serem flagrados roubando o celular de um jovem de 20 anos, Lucas Lima de Queiroz, 20, e Jefferson dos Santos Miranda, 18, foram presos, no beco Dom Pedro, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Sul.

De acordo com as investigações, a dupla é suspeita de cometer roubos naquela área, e vinham sendo investigada. Segundo a polícia civil, os suspeitos estavam em uma motocicleta e se aproximaram da vítima que estava sentada em uma calçada e puxaram o celular da mão do jovem.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por roubo majorado.

Ana Sena

EM TEMPO