Dupla é presa após roubo em quiosque na Ponta Negra

Daniel Felipe Correa Libório, 30, e Rodrigo Junior Salgado Leal, 21, foram presos, na tarde desta segunda-feira (17), por roubo em um quiosque de uma rede de fast food, situado no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu na madrugada do dia 20 de fevereiro deste ano.

De acordo com o delegado Paulo Benelli, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os infratores foram interceptados no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste, após serem identificados durante as diligências em torno do caso. O crime aconteceu na madrugada do dia 20 de fevereiro deste ano, por volta de 1h. Segundo a autoridade policial, Daniel foi abordado em vida pública, na rua Gregório, e Rodrigo foi interceptado no local onde trabalhava, na avenida Laguna.

“Uma câmera de segurança instalada no estabelecimento registrou a ação criminosa. Na ocasião, Daniel, em posse de uma arma de fogo, rendeu os funcionários do quiosque e agiu com violência. Rodrigo, em uma motocicleta, ficou aguardando o comparsa com a renda do quiosque. Identificamos os infratores ao longo das diligências. Com Daniel apreendemos uma arma de fogo calibre 38, com numeração suprimida e seis munições. Logo depois conduzimos a dupla à delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis”, explicou Benelli.

Na unidade policial, Daniel e Rodrigo foram indiciados por roubo majorado. Daniel ainda foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao término dos procedimentos cabíveis Daniel será encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.

