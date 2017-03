Dupla é presa após roubar ônibus no Centro

Mauro Lima Dias e Anderson Alves Moraes foram presos, na noite dessa terça-feira (7), após assaltarem o ônibus da Linha 640. O fato ocorreu na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manaus. Um dos suspeitos possui as mesmas características físicas de um dos homens que assaltaram uma loja de eletroeletrônicos na mesma região.

De acordo com informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a dupla entrou no coletivo e anunciou o assalto. Sem deixar os criminosos perceberem, a cobradora do ônibus e uma passageira acionaram a guarnição.

Os policiais, que estavam próximo ao local, rapidamente, cercaram o coletivo e conseguiram prender os suspeitos em flagrante. Com a dupla foi encontrado dois simulacros, tipo pistolas, e a quantia de R$50.

Após a prisão da dupla, foi levantada a hipótese de que um dos suspeitos seria o mesmo que assaltou a loja de eletrodomésticos, Ricardo Eletro, situada na Rua dos Bares, na tarde de ontem.

Nas imagens do circuito interno da loja é possível ver três homens abordando os funcionários do estabelecimento comercial. Um deles tem as mesmas características de um dos presos do coletivo. O suspeito no vídeo aparece com a mesma bermuda (identificada pela logo do lado esquerdo) e o ferimento no pé direito (Ambos usam ataduras nos calcanhares).

Entretanto, questionados pela reportagem, os policiais da 24ªCicom descartaram a hipótese dos dois serem a mesma pessoa. Segundo eles, não se trata do mesmo criminoso. O fato da bermuda e do ferimento serem semelhantes é apenas uma coincidência.

Mauro e Anderson foram levados para o 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram feitos os procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria