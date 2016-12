Dupla é presa após roubar motocicleta de autônomo na Zona Leste

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, nesta terça-feira (6), dois homens envolvidos em um roubo a um homem na Avenida Autaz Mirim, bairro São José I na Zona Leste da capital.

De acordo com a equipe policial, por volta das 9h30, foi acionada por populares que se encontravam na frente da Drogaria Nossa Senhora de Nazaré. Eles informaram que uma dupla havia acabado de roubar a motocicleta e pertences do autônomo, Isaías da Silva Santos. Os suspeitos se evadiram do local após o fato.

A equipe policial realizou buscas na área e avistou a dupla suspeita na Rua Terra Nova, bairro São José I, onde realizaram a abordagem. Eles recuperaram a motocicleta e os pertences da vítima.

Os suspeitos, que não tiveram os nomes revelados, foram conduzidos ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para medidas cabíveis. Eles devem ser encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado no quilômetro 8 da BR-174, ainda nesta terça.

Denúncias

Informações e denúncias podem ser feitas diretamente ao Comandante da 9ª Cicom, capitão PM Landin, no telefone: (92) 98842-1892, ou diretamente no endereço da unidade, localizada na Rua Miguel Faraday, S/N, Bairro São José I, ou ainda, através do telefone do ‘Linha Direta’ (92) 98842-1581.

Com informações da assessoria