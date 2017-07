Dupla é presa após roubar carga no Polo Industrial de Manaus avaliada em mais de R$ 3 milhões

Widemar Azevedo da Costa, de 31 anos, conhecido como “Wil”, e Juan Ricardo Braga Carlucci, de 25, foram apresentados na manhã desta sexta-feira (21), na sede da delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD). A dupla é suspeita no envolvimento no roubo de uma carga com 4.356 mil microprocessadores avaliada em mais de 3 milhões.

De acordo com o delegado Adriano Felix, titular da DERFD, o crime ocorreu no dia 30 de junho deste ano, no bairro Vila Buriti, zona Sul da capital. A dupla seria integrante de uma organização criminosa especializada em roubo de mercadorias de alto valor.

Ainda de acordo com o delegado, “Wil” foi preso na tarde de ontem, por volta das 14h40, no momento em que tentava embarcar em um avião que partiu do Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes com destino ao Rio de Janeiro (RJ). O outro suspeito se apresentou espontaneamente no prédio da especializada na tarde de ontem, após a prisão do comparsa.

Segundo o Félix, no dia do crime “Will”, Juan e um terceiro elemento, identificado como Renan Martins de Oliveira, armados com revólveres, trafegavam a bordo de um carro modelo Fiat Doblò, de cor azul, quando trancaram o motorista de uma van, que transportava uma carga de 4.356 microprocessadores, avaliada em R$ 3.046.000,00 milhões, pertencente a uma empresa do Pólo Industrial de Manaus (PIM).

Dupla é presa por roubar carga de empresa no Distrito

“O fato ocorreu quando o motorista trafegava na pela Avenida Ministro Mário Andreazza, no bairro Vila Buriti, zona Sul da capital. Estamos investigando o envolvimento de outras duas pessoas no caso, mas não podemos passar melhores detalhes neste momento”, declarou o delegado.

Quem puder colaborar com informações que ajudem a equipe de investigação da Derfd a localizar e prender Renan de Oliveira, entrar em contato pelo aplicativo de celular por meio do número (92) 99148-5290 ou, ainda, pelos telefones (92)99962-2183 e 99962-2187.

Widemar e Juan Ricardo foram indiciados por roubo majorado e organização criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, a dupla será levada ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Renan de Oliveira-centro da foto-está foragido. Polícia pede ajuda para localizá-lo

Com informações da assessoria