Câmeras de segurança flagram assalto em supermercado na Zona Norte; assista vídeo

Maiko Barbosa de Oliveira, de 19 anos, e um menor de 17 anos foram presos na tarde da última terça-feira (29), na Avenida San Miguel de Tucuman, bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com policias da Força Tática, durante patrulhamento de rotina, a dupla foi avistada em uma motocicleta com restrição de roubo. Na ocasião, os policias solicitaram que a dupla encostasse o veículo para realizar a averiguação do veículo, mas o piloto acelerou e tentou fugir da viatura.

Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos realizaram, minutos antes, um assalto a um mercadinho na Zona Norte onde roubaram dinheiro e objetos de valor dos clientes.

Mais de R$ 1 mil foram apreendidos com a dupla, momentos depois do assalto – Divulgação

Após bater em outro veículo, a dupla foi detida pelos policias. Com eles foi encontrado 1 revólver calibre 32 com 5 munições, 4 celulares, a quantia de R$ 1.229 e uma motocicleta modelo Broz, de cor preta e placas OXM-0730, com restrição de roubo.

Os suspeitos foram encaminhados ao Hospital Pronto Socorro Platão Araújo, devido as escoriações causadas pela colisão. Após o atendimento médico a dupla foi encaminhada ao 15º DIP para a realização dos procedimentos cabíveis.

Elias Pedroza

EM TEMPO



