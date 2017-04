Dupla é presa após furtar equipamentos de igreja evangélica

A dupla Antônio Brandão de Souza, 37, e Êxodo Franco Tavares, 29, foi presa, na madrugada desta segunda-feira (10), após furtar equipamentos eletrônicos de uma igreja Assembleia de Deus, localizada na rua Boa Esperança, conjunto Santos Dumont, bairro Da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares da 17ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom), a guarnição recebeu a denúncia de populares que havia um suspeito dentro da igreja evangélica cometendo o furto.

Ao chegarem no local, os policiais militares encontraram Êxodo dentro da igreja com duas mesas de som e dois estabilizadores. Já Antônio foi encontrado nos arredores do local aguardando o comparsa.

Ao todo, com a dupla foi apreendido uma mesa de som Yamaha 32 canais, uma mesa de som Wattson 24 canais, um estabilizador Bergerman, um estabilizador DBX, uma chave de fenda, quatro alicates, um bolsa cinza e uma mochila preta.

A dupla foi levada para o 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi indiciada por furto. Após os procedimentos, eles foram levados para audiência de custódia.

Mara Magalhães

EM TEMPO