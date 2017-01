Dupla é presa após fazer arrastão na Compensa

Dois homens foram presos, na tarde desta quinta-feira (26), após um arrastão na Zona Oeste de Manaus. O último local onde os infratores roubaram pertences foi na loja TV Lar, situada no bairro Compensa. Os infratores foram presos em flagrante a poucos metros do local do crime, na rua Amazonas.

Com a dupla foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma pistola semiautomática e um revólver calibre 38, cinco aparelhos celulares e, aproximadamente, R$ 1.130 roubados do caixa da loja.

De acordo com o aspirante da PM, Ubiratam, a detenção dos suspeitos foi realizada por policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), em conjunto com as equipes da 5ª e 21ª Cicom’s.

“Fomos acionados por meio de denúncia anônima, no telefone da unidade policial, e saímos em buscas aos suspeitos”, relatou.

Os dois homens foram presos e encaminhados à sede do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados por roubo e posse irregular de arma de fogo. A polícia não divulgou o nome dos infratores.

Isac Sharlon

EM TEMPO