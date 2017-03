Dupla é presa após esfaquear homem em briga de bar no interior do AM

Kerlison Silva, 19, e Anderson Gomes da Silva, 20, foram presos na noite deste domingo (12), por volta das 21h30, após esfaquearem Antônio Messias Oliveira Silva, 26. O fato aconteceu no município de Lábrea (a 702 Km de Manaus).

De acordo com o tenente Laurênio Silva, da 4ª Companhia da Polícia Militar (CPM) em Lábrea, a guarnição foi acionada por moradores – eles informaram que um homem havia sido esfaqueado no bairro da Fonte, no Centro do município. Quando os policiais chegaram ao local, a ambulância do hospital já estava conduzindo a vítima para a sede da unidade hospitalar.

Ainda segundo o tenente, a dupla estava consumindo bebidas alcoólicas em um bar, quando se desentenderam com Antônio, que bebia em uma mesa ao lado dos suspeitos.

Laurênio informou ainda que testemunhas deram as características dos suspeitos. Diante das informações, a equipe realizou buscas pelo bairro e encontrou Kerlison e Anderson em suas respectivas casas.

Após a prisão, a população, revoltada com o crime, ateou fogo na residência de Anderson. O imóvel, que era de madeira, ficou parcialmente queimado.

A dupla foi levada para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A vítima segue internada, mas com o quadro de saúde estável.

Mara Magalhães

EM TEMPO