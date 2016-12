Dupla é morta à tiros por homens que fugiram em moto

O ajudante de pedreiro Michael Douglas da Silva, 21, e Geovane dos Santos Souza, 21, foram mortos à tiros na noite deste sábado (18), na rua Padre Marcelim, bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus. Os dois suspeitos de cometerem o crime seguem foragidos.

Populares contaram que um homem, não identificado, chegou na residência de Michael e pediu água para ele, que o atendeu. Horas depois, ainda de acordo com os populares, vieram dois homens em uma motocicleta, modelo XRE 300, de cor preta e placa não identificada, que se aproximaram e atiraram contra as duas vítimas.

Os familiares das vítimas acreditam que eles foram mortos por engano, pois segundo informações repassadas pelos populares, durante a ação, os suspeitos falavam “Cadê os caras? Cadê os caras?”.

Conforme relatos dos familiares, a polícia vai solicitar as câmeras de uma escola municipal próxima do local da ocorrência para a identificações dos suspeitos que, no momento do crime, estavam de capacetes.

De acordo com informações da perícia policial, Michael foi alvejado por três tiros, sendo dois na cabeça e um na região do peito. Enquanto Geovane levou cinco tiros que acertaram as mãos, joelho e cabeça.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

Portal EM TEMPO

Com informações de Luís Henrique Oliveira