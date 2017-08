Dupla é flagrada roubando e é espancada na Zona Norte

Um homem, ainda não identificado, foi filmado no momento em que era espancado na zona Norte de Manaus. O caso ocorreu por volta das 19h, desta segunda-feira (21), nas proximidades de um shopping. Mesmo sendo agredido por moradores da região, o homem foi socorrido por outros que desaprovaram as agressões.

O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionado, no entanto, ao chegarem no local da ocorrência, o homem já havia sido socorrido. No vídeo, que está circulando pelas redes sociais, é possível ver o homem no chão, rodeado de pessoas que batem em sua cabeça. Um dos agressores, com um equipamento nas mãos, dá choques nele.

Segundo informações de testemunhas, o homem agredido tentou assaltar pessoas e chegou a atirar contra as vítimas, que não ficaram feridas. A população reagiu e conseguiu alcançá-lo. Ele foi espancado.

Ainda segundo informações preliminares, ele estava assaltando com a ajuda de um comparsa. O segundo suspeito também foi capturado e agredido pela população. O homem foi amarrado e espancado nas proximidades da comunidade Rio Piorini.

A reportagem ligou para a 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e policiais se negaram a passar qualquer detalhe sobre o caso por telefone.

Os policiais informaram apenas que os dois homens serão levados para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP) após atendimento médico. Eles foram levados ao Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste. Também tentamos contato com a delegacia, pelos telefones 3667-5852/3667-6149, mas o primeiro número está indisponível e o segundo ninguém atendeu.

Linchamento é crime

A advogada especialista em Direito Penal e Processo Penal, Yonete Chagas, esclarece que, independentemente do motivo, participar de espancamento é crime, principalmente, se ele for seguido de morte (linchamento).

“O linchamento ocorre, geralmente, quando as pessoas descrentes da Justiça possuem um sentimento do que lhes parece ser justo, e realizam atos violentos. Na verdade, este ato é qualificado como o exercício da auto tutela, o que é proibido pelo Estado Democrático de Direito”.

Ainda segundo a advogada, a “Justiça popular” tem objetivo de punir um indivíduo que não teve direito ao devido processo legal. Por isso, o linchamento para o Código Penal é considerado tipificado como o exercício arbitrário das próprias razões. A pena para esse tipo de crime é detenção de 15 dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Contudo, se aquele que realiza o espancamento e tem como consequência a morte daquele que praticou um outro delito, geralmente furto ou roubo, comete o crime de homicídio.

“Importante salientar que a ausência do devido processo legal pode gerar distorções e erros, como já foi visto algumas vezes no Brasil. Podemos lembrar do caso da mulher que foi confundida com uma sequestradora, em Santos, e que depois verificaram que houve um erro e que não se tratava da mesma pessoa, mas já era tarde, a mulher já estava morta. Vale salientar que aquele que comete o linchamento pode ser punido por outros crimes conforme denunciados pelo Ministério Público e se aceitos pelo juiz criminal”, finaliza.

