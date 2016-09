Dupla é flagrada durante assalto no Japiim

Alciney da Silva Moreira, 27, foi preso e um adolescente de 17 apreendido, na manhã deste sábado (17), enquanto cometiam assaltos na avenida Rodrigo Otávio, Japiim, Zona Sul de Manaus. O faro ocorreu por volta das 10h, quando a dupla, em uma motocicleta roubada de placa NOK 4972, assaltou o conferente e universitário Kevin Wendel Oliveira Barbosa, 20.

No momento do assalto, uma viatura da Ronda Ostensiva Candido Mariano (Rocam) transitava nas proximidades do Shopping Studio 5 e flagrou os dois em ação. A dupla foi apresentada no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na rua Duque de Caxias, bairro da Praça 14, Zona Sul de Manaus.

“Comprei o celular ontem e hoje fui comprar uma capa quando os dois me abordaram. Foi tudo muito rápido. Não me agrediram, apenas pediram o celular. Quando eu olhei para o lado, a viatura chegou”, contou o estudante Kevin Wendel.

“Estávamos seguindo outra direção, mas vimos os indivíduos assaltando o rapaz e fizemos a abordagem”, contou um policial que não quis ter o nome divulgado.

O menor será encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) e Alciney da Silva Moreira será encaminhado à Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa no, Centro de Manaus.

