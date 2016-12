Dupla é executada com 18 tiros por traficantes em ‘armadilha’

O soldador Cleiton Monteiro da Rocha, 34, e o operador de máquinas, Michael Araújo de Souza, 23, foram executados com 18 tiros, na noite desta segunda-feira (19), no beco da Paz, bairro Novo Reino, Zona Leste. Quatro traficantes, não identificados, são suspeitos de envolvimento no crime.

Segundo testemunhas, Michael trajava a blusa do Compensão, time do bairro Compensa, que é financiando pela facção criminosa Família do Norte (FDN). Segundo a polícia, dois homens foram vistos por populares, desde a manhã de segunda, rondando o local do crime. Eles acreditaram que os suspeitos procuravam as vítimas.

Conforme uma moradora do bairro, uma dona de casa de 56 anos, que não quis ter o nome revelado, Cleiton e Michael estavam em um veículo, modelo Celta, de cor vermelha e placa não reconhecida, quando desceram do carro e entraram no beco. Supostamente, os quatro traficantes já estavam aguardando pela dupla.

Em seguida, foram ouvidos aproximadamente 20 disparos e os criminosos fugiram correndo na direção de um rip-rap do bairro. Michael, segundo a testemunha, foi morto com 11 tiros, sendo que cinco atingiram os olhos e o rosto. Outros seis foram no peito e pescoço. Já Cleiton foi morto com sete tiros na cabeça e no peito.

“Eles (vítimas) provavelmente caíram em uma armadilha. Até porque o homem, que estava com a roupa do Compensão, carregava uma mochila preta nas costas. Depois a polícia achou pedras dentro do objeto. Acho que esses homens iam entregar drogas para esses caras e acabaram assassinados”, informou uma testemunha, que acredita que as pedras tenham sido colocadas de propósito.

A testemunha disse ainda que os atiradores estavam armados com pistolas, calibre 380. De acordo com o Instituto de Criminalística, foram encontrados dois projéteis no local.

Em depoimento à Polícia Civil, os familiares de Cleiton afirmaram que o soldador morreu por estar no local errado e na hora errada. Michael pediu uma carona para Cleiton, já que o operador de máquinas precisa resolver um problema no bairro.

Ainda em depoimento, os familiares do soldador afirmaram que Cleiton era uma pessoa boa, não tinha envolvimento com o crime e que costumava ajudar as pessoas oferecendo carona.

A reportagem tentou falar com os familiares de Michael, mas eles se negaram a conversar com a reportagem. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) e será investigado.

Ana Sena

Jornal AGORA