Dupla é detida ao tentar assaltar loja de confecções em Humaitá

Renato Brito Prestes, de 23 anos, foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada desta quinta-feira (27) ao tentar assaltar uma loja de confecções na rua Castro e Silva, nas proximidades do Campo da Matinha, Bairro Santo Antônio, no município de Humaitá (a 591 quilômetros) de Manaus).

A equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi acionada por volta das 3h. Ao chegarem no local os policiais verificaram que os suspeitos haviam arrombado o telhado e o forro de PVC e estavam dentro da Loja de Confecção.

Com apoio da Força Tática os policiais fizeram o cerco e isolaram a área na tentativa de impedir que os suspeitos fugissem. Ao adentrarem no estabelecimento os policiais militares encontraram a dupla escondidos dentro da loja com várias roupas e outros objetos.

A dupla foi levada para a 8° Delegacia Interativa de Humaitá (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

EM TEMPO