Dupla é condenada a 9 anos e 4 meses de prisão por roubo a feirante ocorrido em 2015

Thiago Castro da Gama e João Pedro da Rocha Alves foram condenados a nove anos e quatro meses de prisão, responsáveis pelo crime de roubo a um feirante, ocorrido em abril de 2015, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. A sentença foi dada pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, a dupla recebeu de Davi Souza da Silva a informação de que o feirante Ricardo Araújo da Silva guardava grande quantidade de dinheiro em sua casa. Durante uma madrugada, os dois primeiros foram ao local com uma terceira pessoa desconhecida e abordaram o feirante quando este saía da residência para pagar fornecedores, e o ameaçaram com arma de fogo.

Ainda conforme a denúncia, o feirante teria oferecido R$ 20 mil ̶ quantia destinada aos fornecedores ̶, mas os assaltantes sabiam que havia mais dinheiro em um cofre, invadiram o local e renderam a esposa e seus três filhos, amarrando-os em um dos cômodos. Depois o feirante foi obrigado a abrir o cofre, de onde foram levados R$ 90 mil.

Na investigação da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações, Thiago foi identificado com um dos responsáveis pelo roubo; ele pertence a uma quadrilha que pratica delitos contra feirantes da Manaus Moderna.

Segundo consta na decisão do magistrado, os réus Thiago e João já tinham condenações criminais e também deverão pagar multa. A pena base foi de seis anos de reclusão, aumentada em um terço pelo uso de arma de fogo, ameaça e por trata-se de concurso de pessoas. Eles encontram-se presos e cumprirão a pena inicialmente em regime fechado.

O Davi Souza da Silva foi absolvido após os outros dois réus negaram a participação dele no crime.

Com informações da assessoria