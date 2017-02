Dupla é capturada após assaltar ônibus no Santo Agostinho

Um homem e um adolescente, de 16 anos, envolvidos em um assalto ao ônibus da linha 123 (Centro/Santo Agostinho), na noite de terça-feira (7), foram capturados pela polícia. A dupla ainda tentou fugir por um igarapé, mas foi alcançada pelos militares.

De acordo com policiais militares da 8ª Companha Interativa Comunitária (Cicom), uma denúncia foi recebida pela equipe, por volta de 22h, quando estavam em patrulhamento pela avenida Liberdade, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus. Populares informaram que o coletivo estava sendo assaltado por dois homens.

A equipe policial conseguiu localizar o veículo e acompanhou a rota para fazer o cerco. Na rua Santa Rita, já no bairro Compensa 2, as viaturas interceptaram o coletivo. Nesse momento, o motorista abriu as portas para os policiais entrarem e os suspeitos saíram correndo do ônibus. Na tentativa de fuga, eles entraram em uma área de igarapé.

Após diligências, os dois foram alcançados. Com eles, a polícia encontrou uma faca, um simulacro de arma de fogo, uma quantia de R$ 75,45, um celular e documentos.

Vagner Melo de Souza, 19, e o adolescente, além do material recuperado, foram apresentados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

