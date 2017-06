Dupla é baleada por desconhecido no Campos Sales

Dois homens, ainda não identificados, foram baleados na avenida Praia da Ponta Negra, loteamento Campos Sales, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. Segundo testemunhas, três carros pretos, sendo dois modelo Gol e um terceiro modelo Palio, pararam ao lado da dupla e um homem desceu, já disparando com uma arma de fogo, contra as vítimas.

Pessoas que passavam pelo local no momento do crime disseram que um homem baixo, sem camisa, desceu e em uma rápida ação, apontou uma arma, disparando em direção ao rosto dos dois homens baleados. A Polícia Militar esteve no local . Uma viatura do SAMU fez a remoção das vítimas a as conduziram ao Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde de ambos.

Raphael Sampaio

EM TEMPO