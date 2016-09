Dupla é alvejada a tiros após tentar roubar carro, na Zona Norte

A dupla Klisman Silva Fereira, 19, e Rafael Silva de Castro, 18, foram baleados na tarde desde segunda-feira (5) após tentar assaltar um carro, na rua Mérida, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a dupla estava na companhia de mais um suspeito, quando abordaram uma família que estava em um carro, de modelo Celta e placa NON-3148.

Conforme a Cicom, os suspeitos estavam com uma faca e uma arma de brinquedo e mandaram que as vítimas saíssem do automóvel. No momento que os suspeitos entraram no veículo para fugir, o dono carro atirou nos assaltantes.

Rafael foi atingido nas costas e no abdômen e Klisman foi atingido com tiros no olho, abdômen, braço e perna. O outro suspeito conseguiu fugir sem ser identificado. Conforme testemunhas, no carro estava um homem, uma mulher e uma criança.

A polícia informou que há suspeita que o atirador seja um policial, pois os projeteis encontrados no local são de uma pistola ponto 40. A família fugiu e deixou o carro no local.

Os jovens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) e levados para o Hospital João Lúcio, na Zona leste da cidade, onde passaram por uma cirurgia. Até a publicação desta matéria não havia noticiais sobre o estado de saúde da dupla.

Por equipe EM TEMPO Online