Dupla dispara contra PM que combatia tráfico de drogas na Compensa; policial está internado

O soldado do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), Aciole de Souza Gonçalves, 37, foi baleado com três tiros na noite desse domingo (13), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus e está internado no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no mesmo bairro.

De acordo com a Polícia, o PM estava saindo da casa onde mora, situada na rua Aruanã com destino a uma igreja, no momento que foi abordado por dois homens.

Os suspeitos efetuaram os disparos que atingiram o soldado no ombro e na barriga. Segundo a polícia, a motivação da tentativa de homicídio seria porque o policial estava atrapalhando o tráfico de drogas no bairro.

Após efetuar os disparos, a dupla conseguiu fugir sem ser identificada. O PM foi socorrido e levado para o SPA Joventina Dias, onde passou por um procedimento cirúrgico e segue internado.

O caso foi registrado no 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), situada na Zona Oeste.

Portal EM TEMPO