Dupla de assaltantes são presos após tentativa de assalto na Praça 14

Diego de Oliveira Cardoso, 22, e Augusto Alves do Nascimento, 27, foram detidos por policiais militares da Força Tática. Ambos tentaram assaltar na tarde desta terça-feira (20), uma empresa localizada na avenida Tefé, no bairro da Praça 14, na zona Sul de Manaus.

Conforme explicou um tenente da Polícia Militar, por volta das 15h30 desta terça-feira (20), uma viatura foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em uma empresa na avenida Tefé. No local, infratores armados haviam rendido funcionários mantendo-os reféns e subtraindo pertences e dinheiro do caixa.

Na entrada da empresa, policiais depararam-se com a dupla de infratores que não reagiram e foram impedidos recebendo voz de prisão e tiveram a ação de roubo frustrada. A dupla portava um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e tentava escoar com quatro smarthphones e uma quantia em dinheiro de R$ 1.975,00.

Segundo o Tenente, a dupla de infratores recebeu apoio de um carro modelo Honda Civic e uma motocicleta modelo Honda, ambos veículos com placa e características não identificados ainda não foram localizados.

Os detidos, o produto do roubo e a arma apreendida foram apresentados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos da autoridade de polícia judiciária.

Com informações de assessoria