Dupla de assaltantes cai de motocicleta durante perseguição e é presa pela PM

Dois homens, que não tiveram os nomes revelados, foram presos, na tarde deste domingo (16), após perseguição policial pelas ruas de Manaus. A dupla foi denunciada por cometer vários assaltos a pedestres nas zonas Centro-Sul e Sul da cidade. Os homens foram identificados e acabaram caindo da motocicleta, na rua Apurinã, bairro Praça 14 de Janeiro, próximo do Cemitério São João Batista, durante a tentativa de fuga.

De acordo com policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as vítimas entraram em contato com o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e informaram que os dois suspeitos estavam realizando assaltos na cidade. As viaturas foram acionadas e a guarnição da 22ª Cicom conseguiu identificar a motocicleta denunciada nas proximidades do cemitério.

“Eles foram perseguidos e na rua Apurinã, o motorista perdeu o controle da motocicleta e os dois caíram na rua. Um deles teve uma fratura exposta”, disse.

Questionado sobre uma possível troca de tiros, um tenente da Polícia Militar, que não quis se identificar, negou o fato e disse que os suspeitos estavam assaltando com um simulacro (arma falsa).

Os suspeitos foram levados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e vão responder por assalto. O suspeito ferido receberá atendimento médico e será levado para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM) após receber alta médica.

A motocicleta e os objetos roubados foram apreendidos e serão devolvidos para as vítimas.

EM TEMPO