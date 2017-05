Dupla de adolescentes mata jovem de 18 anos com 10 golpes de terçado

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, mataram o comparsa Marcos Lima dos Santos, conhecido “Dedei”, de 18 anos, com 10 golpes de terçado que atingiram a cabeça da vítima. De acordo com a polícia, a dupla estava sob efeito de drogas.

O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (25), em um matagal que fica na rua Padre João Vilange, bairro Janjão, no município de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus). De acordo com os policiais civis, os adolescentes e “Dedei” tiveram uma discussão porque ficaram sem dinheiro para comprar mais bebidas. Durante a briga, a vítima também desferiu um golpe de terçado na mão de um dos adolescentes, que está internado no hospital da cidade.

Segundo o investigador Menezes, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari, os suspeitos começaram a pedir dinheiro um dos outros para comprar bebidas alcoólicas e “Dedei”, que estava com um terçado, desferiu um golpe na mão do adolescente.

“Os adolescentes correram atrás da vítima, o alcançaram e golpearam ele com 10 terçadadas na cabeça. Os cortes foram muito profundos e deixaram a massa encefálica da vítima à mostra”, relatou.

Ainda segundo o investigador, os adolescentes foram apreendidos em flagrante pela Polícia Militar quando tentavam fugir do local do crime.

Segundo a versão de moradores, o adolescente de 16 anos tinha uma rixa com a vítima porque “Dedei” desferiu um golpe de gargalo no rapaz no último dia das mães.

Os adolescentes vão responder pelo ato infracional de homicídio qualificado.

Ana Sena

EM TEMPO