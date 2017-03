Dupla continua desaparecida após trocar tiros com policiais em Urucará

Depois de trocarem tiros com policiais da Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações (Derfd), na quarta-feira (22), dois homens ainda continuam desaparecidos após caírem no rio Amazonas. A informação foi repassada pelo delegado Adriano Felix durante uma coletiva nesta quinta-feira (23). Na ocasião, outros dois suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos a bancos no interior do Estado foram mortos.

Segundo Felix, a ação deflagrada nas proximidades do município de Urucará (distante 261 km da capital) resultou nas apreensões de duas pistolas PT ponto 40, de uso restrito das polícias, que estavam em posse dos quatro integrantes da organização criminosa.

De acordo com Adriano Felix, no momento da ação no meio do rio, ao notarem a aproximação da lancha onde estavam as equipes policiais, os infratores abriram fogo em direção aos servidores, que acabaram revidando aos disparos. Durante o confronto, um homem conhecido como “Velho”, natural do estado do Pará, além de Rainer Felipe Viana Costa, foram alvejados e morreram no local. Outros dois elementos, sendo um deles Edson Duarte Andrade Lima e o outro não identificado, caíram no rio e permanecem desaparecidos.

Felix explicou que Edson e Rainer já haviam sido presos por envolvimento em roubo a agência bancária de Novo Aripuanã (a 227 km de Manaus), de onde subtraíram R$ 600 mil. O crime aconteceu no dia 18 de outubro de 2016. Na época, parte da quantia roubada foi recuperada com os infratores, interceptados dias após o delito. Posteriormente, a dupla conseguiu fugir da carceragem da 73ª DIP, situada no município.

“Após o roubo em Novo Aripuanã, a equipe de investigação da Derfd, começou a monitorar a organização criminosa. A quadrilha tentou roubar, sem sucesso, no dia 3 de março deste ano, outra agência bancária, dessa vez situada em Nova Olinda do Norte. A ação criminosa foi frustrada por vigilantes do local. A partir das imagens captadas pelas câmeras de segurança da agência conseguimos chegar até os quatro infratores. Ao longo das diligências fomos informados que os indivíduos estavam em uma lancha com destino ao município de Urucará, onde pretendiam roubar outra agência bancária”, argumentou Adriano Felix.

As equipes policiais ainda chegaram a realizar buscas pelos dois indivíduos que caíram no rio durante o confronto, porém não obtiveram êxito. Ainda segundo Adriano Felix, os policiais decidiram interceptar os infratores porque eles agiam com muita violência durante os crimes que cometiam.

A autoridade policial afirmou que “Velho” era o articulador das ações, sendo o responsável por organizar e articular a logística do bando, uma vez que eles acampavam na mata e verificavam possíveis rotas de fuga pelos rios do Estado.

Com informações da assessoria