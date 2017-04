Dupla confessa que matou travesti por dívida de R$ 2,5 mil

Suspeitos de estrangular o travesti Darlison Silveira Mamede, a “Paola Bracho”, 25, em novembro do ano passado, os primos Luiz Rosa Lima, 27, Bruno das Chagas Monteiro, 18, foram presos na terça-feira (25). Segundo as investigações, a dupla e mais um adolescente de 17 anos foram contratados por “Paola Bracho” por R$ 2, 5 mil para dormirem na casa da vítima e assim fazer ciúme para o ex-namorado da travesti.

De acordo com o delegado André Sena, as investigações em torno do caso foram iniciadas há aproximadamente cinco meses e ontem, por volta de meia-noite, a equipe conseguiu prender Luiz em uma comunidade próxima ao rio Atumã, em Presidente Figueiredo, (a 107 quilômetros de Manaus). Bruno foi preso no bairro Nova Cidade, na Zona Norte. Na época do crime ele tinha 17 anos e, por conta disso, foi levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

“Darlison pretendia causar ciúmes a um ex-namorado e teria pagado R$ 2,5 mil a Luiz, Bruno e um adolescente para passarem duas semanas com ele, além de comprar roupas e aparelhos celulares para eles. Na época, a vítima demonstrou interesse em manter relações sexuais com o trio e como eles não queriam, atacaram a vítima com um golpe de ‘mata leão’”, relatou.

Ainda segundo o delegado, em seguida, Luiz segurou as pernas da vítima, Bruno segurou os braços do cabeleireiro e o adolescente estrangulou a vítima com um cinto, ocasionando a morte de “Paola Bracho”. “Após o delito, os suspeitos ainda roubaram pertences da vítima, trocaram por passagens e saíram da cidade”, disse Sena.

O delegado representou à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome de Luiz. O documento foi expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Ana Sena

EM TEMPO