Dupla colombiana é presa por tráfico de drogas, no Planalto

Os colombianos Silvan Guimarães Prieto, 30, também conhecido como Silva Gutierre Prieto, e Vicenth Correa Ramirez, 21, foram presos em flagrante, na tarde desta quinta-feira (15), por tráfico de drogas. A ação aconteceu em uma residência na rua 21, Conjunto Jardim Versalles, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, após denúncia anônima.

De acordo com o delegado titular do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Miguel Ribeiro, a dupla foi presa por volta das 15h, quando a equipe foi até o local. Ele explicou que ao ver a polícia Silvan se trancou na casa e começou a queimar documentos de contabilidade do tráfico de drogas de uma facção de grande atuação na cidade.

“Com eles, foram apreendidos um quilo de pasta base de cocaína, R$ 2 mil em espécie e anotações referentes ao tráfico de drogas”, afirmou o delegado.

Segundo a polícia, a dupla será conduzida à Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Por equipe EM TEMPO online