Dupla coloca fogo em picape de luxo no Santa Etelvina

Dois homens, até o momento não identificados, atearam fogo em uma picape de modelo Amarok, cor prata e placas PHI-1962. O crime aconteceu por volta das 7h30 desta quarta-feira (24) em um campo de futebol no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do policial militar tenente Ereuthi Ribeiro, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas contaram que a Amarok entrou no local seguida por outra picape, uma Mitsubishi.

Ao chegar no local, a pessoa que estava conduzindo a Amarok desceu do carro e junto com o motorista da Mitsubishi, ateou fogo na Picape. Em seguida a dupla fugiu.

“Os moradores de um condomínio que fica ao lado desse campo viram toda a ação e nos acionaram. Quando chegamos ao local não encontramos ninguém, somente o carro incendiado”, contou o tenente.

Ainda de acordo com o tenente, o carro não possui restrição de roubo. “Já consultamos no sistema e até o momento ele não possui restrição de roubo, mas ele pode ter sido roubado durante a madrugada e o proprietário ainda não foi fazer Boletim de Ocorrência (BO). Já identificamos a dona do carro, estamos tentando entrar em contato, mas até o momento não conseguimos falar com ela”, explicou o PM.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas do veículo, que teve perda total.

Mara Magalhães

EM TEMPO