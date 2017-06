Dupla cai em emboscada e acaba executada em boca de fumo no Japiim

O barbeiro Marcelo Ferreira Rodrigues, de 28 anos, e o autônomo Jeferson Cardoso Félix dos Santos, 22, foram executados a tiros na noite desta quarta-feira (31), na rua 38, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

De acordo com policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime aconteceu por volta das 21h30. Marcelo e Jeferson estavam em uma motocicleta, saindo de uma área conhecida por ser ponto de venda de drogas, quando foram surpreendidos por dois homens, ainda não identificados, que fizeram quatro disparos contra o peito das vítimas.

Os suspeitos estavam armados com uma pistola ponto 40, de uso restrito da policia, e uma espingarda calibre 12. Depois de matar as vítimas, os homens fugiram em um carro modelo Saveiro, de placa não identificada.

Familiares das vítimas, que estiveram no local do crime, disseram aos policiais que Marcelo e Jeferson não tinham envolvimento com o tráfico. Os corpos do barbeiro e do autônomo foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a Polícia Civil, Marcelo e Jeferson já têm passagem pelo crime de trafico de drogas e os assassinatos podem ter sido motivados por um acerto de contas.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO