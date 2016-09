Dupla brasileira conquista medalhas nos 200 metros das paralimpíadas

Felipe Gomes e Daniel Silva faturaram mais duas medalhas para o Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, prata e bronze, respectivamente. O feito aconteceu ontem (15), na prova dos 200 metros rasos, classe T11 – destinada aos atletas com deficiência visual grave.

Ao lado do guia Jonas de Lima Silva, Felipe cruzou a linha de chegada em 22s52. Já Daniel completou a prova em 23s04, ao lado de Heitor de Oliveira Sales. O ouro ficou com Ananias Shikongo, da Namíbia, que chegou em 22s44, novo recorde paralímpico na prova.

Esta é a quinta medalha de Felipe Gomes em Paralimpíadas. Na Rio 2016, o brasileiro já havia vencido o ouro no revezamento 4×100 metros (T11-13), além da prata nos 100 metros T11. Além disso, o velocista era o campeão olímpico dos 200 metros rasos, já que faturou em Londres 2012. No evento, também foi bronze nos 100 metros. Ao lado de Felipe, Daniel também foi ouro no revezamento 4×100 metros. Na Paralimpíada britânica, o atleta conquistou a prata nos mesmos 200 metros de ontem.

Arremesso de peso

No arremesso de peso feminino, categoria T35 – para atletas com coordenação limitada não cadeirantes, Marivana Oliveira conquistou o bronze. A alagoana arremessou 9m28 ontem, ficando atrás da chinesa Jun Wang, com 13m91, e a ucraniana Mariia Pomazan, 13m59.

Representante brasileira na final dos 5.000 metros, categoria T54 – para atletas cadeirantes – Maria de Fátima Fonseca Chaves ficou na nona colocação geral, ao completar a prova em 12min06s15. A final foi dominada pelos Estados Unidos, com três atletas do país no pódio: Tatyana McFadden, Chelsea McClammer e Amanda McGrory, ouro, prata e bronze, respectivamente.

Medalhista de bronze na prova dos 100m rasos, classe T47 – atletas amputados – Teresinha de Jesus não chegou a largar na primeira fase dos 200m, na mesma categoria. A brasileira sentiu uma lesão na panturrilha direita, na quarta-feira (14), quando desistiu da prova dos 400m.