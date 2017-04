Dupla atira nas costas de motociclista para roubar moto e é presa na Zona Leste

Dois homens foram presos, na noite desta quinta-feira (6), por volta das 19h30, após atirarem contra um cidadão na tentativa de roubar uma motocicleta, de modelo e placas não divulgadas. O crime ocorreu na avenida Autaz Mirim, próximo a uma loja de materiais de construção, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações do aspirante PM Aeroza, da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os dois homens estavam armados e, durante a tentativa de roubo, atiraram nas costas do condutor da motocicleta. “A informação preliminar é que o homem se recusou a entregar a moto e eles atiraram. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital. Um dos criminosos, que foi espancado pela população e por pouco não foi linchado, sofreu alguns ferimentos e também foi conduzido para uma unidade hospitalar”, relatou o PM.

De acordo com um mototaxista, que presenciou a ação dos criminosos, mas prefere não ter o nome divulgado, os dois infratores estavam vestindo fardamento escolar e fugiram de um assalto, onde roubaram o celular de uma jovem.

“Eles roubaram o celular da moça e correram, mas a vítima gritou e chamou a atenção das pessoas. Nisso, aquela multidão saiu correndo atrás deles. Então, um dos bandidos começou a atirar para cima, com o intuito de intimidar a população. Quando acabou as munições, tentaram roubar a moto de um homem, uma Bross branca, mas ele reagiu ao assalto e evitou que o veículo fosse levado. No entanto, eles atiraram e acabaram ferindo a vítima nas costas”, contou o mototaxista.

Segundo testemunhas, após os crimes, a dupla invadiu uma academia de lutas, naquela região, onde buscou auxílio para evitar um possível linchamento. “Os funcionários do local, evitaram que a população entrasse na academia e guardou os dois criminosos até a chegada da polícia”, também informou o mototaxista.

Tanto a vítima, quanto o infrator, foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. O assaltante sofreu apenas ferimentos leves e, após os procedimentos médicos, foi conduzido para a sede do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde, junto com o comparsa, estão sendo autuados por tentativa de latrocínio, informou o PM Aeroza.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Os nomes e idades dos criminosos não foram divulgados pela polícia.

Isac Sharlon

EM TEMPO