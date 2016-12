Dupla assalta loja de autopeças na Torquato

Dois homens, ainda não identificados, assaltaram a loja de autopeças Pemaza. O crime aconteceu por volta das 14h, na avenida Torquato Tapajós, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste.

De acordo com a tenente Viana, da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos estavam armados e fugiram em uma motocicleta – modelo e placa não identificados – levando pertences dos funcionários e dinheiro do caixa da loja, cujo valor não foi divulgado. No momento da ação não tinha cliente na loja.

“Tentamos fazer a identificação dos suspeitos, mas as imagens das câmeras de segurança da loja não estavam muito nítidas. Iremos passar o material que deve ser averiguado pela Polícia Civil”, relatou a tenente.

O caso foi registrado pelo 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Portal EM TEMPO