Vídeo: dupla assalta e morre após colidir com caçamba durante perseguição

Dois homens, até o momento não identificados, morreram após se envolverem em um acidente de trânsito, na tarde dessa quinta-feira (12), por volta das 14h40, na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Segundo testemunhas, os dois teriam cometido um assalto e estava fugindo em alta velocidade.

Ainda de acordo com testemunhas, a dupla havia assaltado um mercadinho, situado no bairro João Paulo, também na Zona Leste. Os seguranças do local, que são policiais, reagiram e balearam os suspeitos ainda no local.

Mesmo feridos, os dois homens fugiram em uma motocicleta, mas os seguranças iniciaram uma perseguição e atiraram outras vezes na direção deles. Quando chegaram na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, o condutor se desequilibrou e colidiu na traseira de uma caçamba – que estava estacionada na via pública.

Conforme testemunhas, o condutor morreu logo após a batida. Já o garupa estava bastante ferido, mas ainda vivo agonizava no chão quando um homem, que não foi identificado, pegou uma pedra grande de concreto e desferiu vários golpes. O popular desferiu as pancadas na cabeça do suspeito até ele morrer.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram acionados para o local. Ainda não há informação se a dupla morreu devido a colisão ou por conta dos tiros.

Mara Magalhães

EM TEMPO