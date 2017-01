Dupla assalta clínica de psicoterapia em Manaus

Dois homens, não identificados, assaltaram, por volta das 11h30, a Cínica Medtran – situada nas proximidades da avenida Ephigênio Salles, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Na ocasião, alunos de direção do Departamento Estadual de Transito do Amazonas (Detran-AM) estavam no local para realização de exames médicos.

Segundo informações da 23ª Companhia Interativa Comunitária, os suspeitos entraram armados no estabelecimento médico e anunciaram o assalto. Então, passaram a recolher celulares e dinheiros dos pacientes e funcionários na recepção. Depois, passaram para outra sala onde estava uma médica, de nome não revelado, e continuaram pegando celulares e dinheiro de quem estava no local.

Ainda conforme a Polícia Militar (PM), após furtarem os objetos, eles fugiram com o carro de um dos pacientes, um corsa sedan, de cor preta e placa não revelada. Os policias ainda orientaram o dono do veículo para que fizesse o Boletim de Ocorrência (B.O.).

No momento, a equipe da 23ª Cicom já informou às viaturas sobre os dois suspeitos fugitivos. As demais vítimas do assalto foram encaminhadas para o 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrarem o B.O.

Manoela Moura

EM TEMPO