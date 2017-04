Dupla assalta bar e atira contra policias na Zona Leste

Bruno Gomes da Silva, 22, foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (22), por assaltar clientes e funcionários de um bar, localizado na rua Pirarucu, bairro Jorge Teixeira – 3ª etapa, Zona Leste de Manaus. Com a prisão, policiais da Rocam evitaram que o homem fosse vítima de linchamento.

De acordo com o capitão Renan Carvalho, da Rocam, a polícia foi acionada por moradores da região e frequentadores do bar, que noticiaram o assalto. “Ao chegar no local constamos que dois indivíduos armados estavam subtraindo objetos, como celulares, carteiras e dinheiro, das vítimas. Eles acabaram percebendo a nossa presença e um dos infratores conseguiu fugir. Já o Bruno, na tentativa de escapar, iniciou uma série de disparos contra a nossa equipe. Momento em que pessoas no local conseguiram imobiliza-lo”, informou Carvalho.

Ainda segundo o capitão, após ser imobilizado e desarmado, o infrator foi agredido por algumas vítimas e sofreu escoriações pelo corpo e, principalmente, no rosto. “Com o criminoso foram apreendidos um revólver da marca Taurus, com numeração suprimida, seis munições, sendo duas intactas, e R$ 28. Na ocasião, uma motocicleta modelo Yamaha Factor, de cor preta e placas OAI-1584, com restrições de roubo, que seria utilizada na fuga, também foi apreendida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar atendimento médico a Bruno que, posteriormente, foi conduzido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Aristóteles Platão Bezerra Araújo, Zona Leste. Após receber alta médica, Bruno foi conduzido para a sede do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por roubo. O outro assaltante, que conseguiu fugir, ainda não foi identificado pela polícia.

Isac Sharlon

EM TEMPO