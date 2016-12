Dupla amazonense de pole dance participa de mundial na Itália

As atletas de pole dance Daniela Cruz Alves e Flávia Porto ambas de 27 anos de idade são as principais representantes do Amazonas na atualidade. Na última semana a dupla competiu o Mundial de Pole Dance, em Florença na Itália. Graças a medalha de prata conquistada no pan-americano de 2015, elas sentiram a adrenalina de competir fora do Brasil. Apesar do já importante feito, a dupla contabiliza os gastos e visa nova participação na competição em 2017.

Flávia Porto agradeceu os esforços empenhados pela Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) em ceder as passagens das atletas e da treinadora para Itália. “Não temos apoio financeiro, apenas conseguimos as passagens para Florença graças a Sejel. Mas tiramos do bolso quase cinco mil reais cada para custear com hotelaria e alimentação na Itália. Não foi fácil, mas a experiência foi válida. Vamos buscar nova participação na próxima temporada”, reforçou Flávia.

Sobre como concilia o pole dance com as atividades em sua empresa, a engenheira Flávia Porto garantiu não existir dificuldades para a realização dos treinamentos.

“Tenho que colocar prioridades na minha vida. Ainda não tenho filhos e família para cuidar, portanto vou intensificar os treinamentos cada vez mais para colocar o nome da nossa cidade em cenário nacional e internacional”, disse Flávia, que pratica o esporte desde os 24.

Após deixar academia de musculação de lado e não praticar caminhadas, após perder 14 kg em seis meses, a atleta abraçou o pole. “O esporte mudou minha vida, pesava 65 kg com 1,50m de altura, hoje peso 51. Em seis meses consegui me sentir melhor e não apenas ficar mais tonada. Não somente o pole, mas demais esforços que eu tive que implantar, como alimentação adequada em horários exatos”, frisou a atleta Flávia Porto.

Daniela

O atleta Daniela há dois anos começou a praticar o esporte em busca de tonar o corpo e desenvolver musculatura. “Quis me sentir mais bonita com um corpo mais malhado e atrativo. Vim para cuidar da aparência e hoje estou competindo. A treinadora Vivian me disse que possuía facilidade para fazer os movimentos e acrobacias. Com o tempo ela me convidou para representar a equipe e dar aula de pole em seu studio”, disse a atleta.

Durante a experiência de participação no Mundial 2017 em Florença na Itália, a manauense Daniela competiu contra as pioneiras do esporte, russas e italianas. Juntamente com a parceira Flávia Porto e treinadora Vivian Alencar pela primeira vez com o esporte levaram o nome do Amazonas ao “Velho Continente”.

“Esperávamos ir mais longe no mundial. Nossa música introdutória foi muito boa. Mas alguns detalhes foram cruciais. Estamos aperfeiçoando nossa preparação. Competimos contra atletas que disputam há dez anos a modalidade em uma temperatura abaixo de zero. Sentimos muito as dificuldades geradas pelos fatores climáticos. Agora é trabalhar forte para passar pelo pan-americano novamente e chegar ao mundial em 2017”, revelou Daniela.

Estudante do oitavo período do curso de dança da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), a atleta pole dancer concilia família, estudos e trabalho. “A família me dá um suporte para cuidar do meu filho de dois anos e assim consigo dar atenção às minhas alunas”, disse a competidora que assimila as experiências de dança e pole dance “por eu já ter realizado apresentações de dança a experiência de palco me traz segurança e foco para competir”, explicou.

Modalidade

As competições de pole dance são divididas nas categorias amador e profissional, homens e mulheres e a categoria master, com mulheres acima de 40 anos. Quem pratica, ganha força e flexibilidade, diferentemente do que acontece na academia. Desde 2006, o pole dance passou a ser reconhecido como modalidade esportiva e não somente atividade de dança e aeróbica.

Para a competidora Flávia Porto, a prática do pole dance colabora em diminuir o stress, influi na autoestima e intensifica a produção de anfetamina, espécie de droga estimulante que provoca o aumento da atividade cerebral, apresentando efeitos inibidores da fadiga. “Praticar esporte já é um bom começo, somente fazer trabalhos de casa não é a mesma coisa”, citou Flávia. “Em fim o pole flui como um grande inibidor do sedentarismo e é uma modalidade muito fortalecedora aos músculos. Quando se adquire força e se pratica esporte gera saúde, traz autoestima e muita alegria”, reiterou a treinadora Vivian Alencar.

Sócia gringa

Após deixar familiares em Caracas e buscar oportunidades fora de seu país, a professora de pole dance e sócia da treinadora da equipe amazonense Vivian Alencar, a instrutora venezuelana e também professora Noelia Key, 31 veio para passar 30 dias de férias em Manaus e devido as propostas na modalidade acabou ficando de vez na capital amazonense. A gringa é formada em arquitetura e pós-graduada em planejamento em planificação, direção e gerenciamento de projetos. Apesar da vida acadêmica prosseguiu nos negócios do pole dance ao lado de Vivian.

“Nunca tinha saído do meu país. Tive um convite para morar em São Paulo com um primo, mas fui passear em Manaus e a Vivian descobriu que eu poderia ajudar fortalecer o projeto do seu studio de pole dance. Deu certo, pois hoje o pole dance faz parte da minha vida. Fico feliz em poder contribuir com a autoestima das mulheres e implantar nossos trabalhos em prol das pessoas. O pole dance também ajuda somar amizades e incluir as pessoas na sociedade”, contou a instrutora, que dirige as aulas três vezes por semana no Studio Pole Dance.

Futura instalações para crianças

Sócia proprietária do Studio Pole Dance da Academia Atala, na Zona Centro-Sul de Manaus, a treinadora e também jornalista Vivian Alencar estuda para próxima temporada organizar uma turma de pole dance para crianças. Ela dedica o tempo para os negócios e afirma que a carreira jornalística não é mais vista da sua parte como prioridade.

“Queremos reunir as crianças que podem ser o futuro do esporte. Temos um método a ser oferecido, tudo começa de forma lúdica e com um sistema a ser implantado aos menores. Eles possuem um limite de fluxo de atividades. Em 2017 acredito que nos abrangeremos para este público”, contou a treinadora da dupla amazonense e responsável pelo espaço.

