Dupla acusada de matar pescador é detida em Manacapuru no AM

Após denúncia anônima, um casal envolvido na morte de um pescador que teve o corpo encontrado na manhã deste sábado (12) foi detido pela Polícia Militar por meio do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM).

De acordo com a equipe policial, Alessandra Ramos da Silva, 20 anos e Elias Alves Albuquerque, 18 anos foram detidos na rua I, bairro Liberdade, em Manacapuru.

Ainda segundo informações, Alessandra confessou o crime e disse que ela, o comparsa e a vítima estavam usando drogas no local, quando tiveram uma desavença, e ela teria dado a primeira facada e Elias teria acertado as outras facadas no pescador.

Ao consultar o nome da mulher, a polícia confirmou que Alessandra já tem outras passagens por furto, em maio deste ano ela foi apresentada no DIP de Manacapuru, suspeita de invadir e roubar objetos de uma residência.

Diante dos fatos, o casal infrator foi detido e conduzido à delegacia local para providências cabíveis.

