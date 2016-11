‘Duetos populares’ reúnem duas bandas de forró no palco do Teatro Amazonas

Os forrozeiros de plantão já podem se preparar para mais uma edição da série de musicais mais democráticos do Brasil, realizada pela Secretaria de Cultura. Desta vez, ‘Duetos Populares’ leva o Forró para o palco do Teatro Amazonas, em mais uma comemoração dos 120 anos do símbolo maior do nosso Estado. Unindo o Forrozão Já Kero e a banda Xiado da Xinela, o show da próxima quarta-feira (9) vai contar ainda com participações especiais, de forrozeiros conhecidos na capital. Com entrada gratuita, o show está marcado para começar às 20h, e a classificação indicativa é de 14 anos.

Segundo o representante da Xiado da Xinela, Evandro Lima Junior – conhecido popularmente como DJ Evandro Jr –, a maior surpresa está em tocar no teatro.

“Nós chegamos até a nos emocionar quando soubemos que a banda iria tocar no Teatro Amazonas. Mesmo após 14 anos de estrada, essa é uma sensação nova, além de ser outra forma de reconhecimento do nosso trabalho”, disse.

Sobre a junção das duas bandas em um só espetáculo, o DJ também se mostra entusiasmado. “Essa união vai ser bacana! A Já Kero tem a cantora Jucinha, que é referência do forró amazonense há muito tempo, e a Xiado tem o Maykinho, que é outro cantor bastante conhecido pela galera, por ser um forrozeiro muito carismático. No final, quem vai ganhar um show incrível será o público”, contou.

A noite também será especial para a equipe do Forrozão Já Kero, de acordo com o responsável pela banda, Emerson Menezes. “Nós já nos apresentamos outras vezes com a Xiado da Xinela, mas aqui, no Teatro Amazonas, é uma experiência nova”, ressaltou o empresário.

Repertório

Na noite inteiramente dedicada ao forró, o público confere um mix dos maiores sucessos, composto por ambas as bandas. Clássicos do estilo pé-de-serra, do tempo de Luiz Gonzaga e Gonzaguinha também entram no setlist exclusivo, que faz um apanhado dos hits nacionais, até chegar à atual geração do estilo, com canções de Wesley Safadão e Aviões do Forró.

Duetos Populares

A série ‘Duetos Populares’, idealizada pela Secretaria de Cultura, traz para o palco do Teatro Amazonas uma série de shows musicais valorizando os artistas locais, com gêneros musicais diversificados como forró, bolero e pagode, popularizando ainda mais as apresentações que acontecem no local.

As edições anteriores contaram com Nunes Filho e Sandrinha Andrade, representando o ritmo brega, e as bandas Ases do Pagode e Cuka Fresca, com o pagode. Todas as apresentações tiveram casa cheia e grande aceitação do público.

Com informações da assessoria