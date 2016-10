Duelo entre Vasco e Londrina vai alterar trânsito da Constantino Nery neste sábado

A Avenida Constantino Nery será interditada neste sábado (8), a partir das 14h30, apenas no sentido bairro/Centro no trecho entre as avenidas Lóris Cordovil e Pedro Teixeira.

A intervenção ocorre para dar mais segurança no acesso ao público que vai assistir à partida Vasco da Gama x Londrina que será realizada na Arena da Amazônia.

Os veículos que transitam pela avenida Constantino Nery, sentido Centro, deverão acessar as ruas Lóris Cordovil e Belmiro Vianez, além da avenida Pedro Teixeira, para acessar novamente a Constantino Nery. No sentido centro/bairro não haverá interdição da avenida.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) fará o controle do trânsito com agentes posicionados em postos fixos, a pé e em viaturas, para monitorar a circulação de veículos e pedestres.

Haverá também a orientação para o desvio de itinerários durante a interdição e o monitoramento para que os condutores evitem estacionar em locais proibidos.

