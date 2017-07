Dublê da série ‘The Walking Dead’ morre após queda durante gravação

Ator caiu de uma altura de 9 metros e não resistiu

As gravações da oitava temporada de “The Walking Dead” foram interrompidas após um grave acidente envolvendo um dublê na última quarta (12). John Bernecker, 33, teve um sério ferimento na cabeça ao cair de nove metros de altura no chão de concreto do estúdio.

O site americano “TMZ” afirmou nesta sexta-feira (14) que o dublê não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estava internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em Atlanta. Contudo, a informação ainda não foi confirmada pelo canal “AMC”, responsável pela série, nem por familiares.

O ator John Bernecker jaz participou como dublê dos filmes “As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras” (2016) e “Jogos Vorazes: A Esperança – O Final” (2015). O sindicato dos artistas de televisão dos Estados Unidos afirmou que investiga o acidente.

Gravações da oitava temporada estão suspensas

O canal “AMC” afirmou apenas que Bernecker havia sido levado imediatamente ao hospital em Atlanta. “Ele foi transportado imediatamente para um hospital em Atlanta e nós fechamos a produção temporariamente. John e sua família estão em nossos pensamentos e em nossas orações.”

​Eles também lamentaram o acidente trágico com o dublê. “Lamentamos informar que John Bernecker, um dublê talentoso de ‘The Walking Dead’ e diversos outros programas de televisão e filmes, sofreu ferimentos sérios devido a um acidente trágico no set de filmagens”, afirmou, em nota.

Nova temporada

A oitava temporada começou a ser gravada em 1º de maio, na Geórgia. O novo ano da série deverá focar na batalha entre o grupo de Rick e os Salvadores, liderados por Negan.

O site “Entertainment Weekly” divulgou a primeira imagem oficial da nova temporada. A foto mostra Carol (Melissa McBride) e Daryl (Norman Reedus) se preparando para a briga.

O elenco e os produtores da série devem participar da Comic-Con em San Diego, no dia 21 de julho.

A expectativa dos fãs é que sejam divulgados o trailer e a data de estreia da próxima temporada durante o evento.

