Duas toneladas de drogas em apenas dois meses em Manaus

Assim como empresários preparam estoques de mercadorias específicas em períodos que há grande procura do produto, o comércio ilícito de drogas também abastece os clientes durante os festejos carnavalescos. Com o aumento no tráfico, automaticamente, grandes apreensões são registradas na capital. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), somente nos dois primeiros meses deste ano, aproximadamente duas toneladas de drogas foram confiscadas a partir de denúncias e investigações policiais locais.

Conforme o delegado-geral de Polícia Civil, Frederico Mendes, o número é resultado de ações integradas das polícias Civil, Militar, Federal, além de apoio de servidores da SSP-AM.

“Todo esse trabalho não seria possível sozinho. O tráfico se planeja assim como fazem grandes empresários. Se no Carnaval há uma procura maior, os traficantes trazem as drogas com antecedência para distribuir para todas as bocas de fumo de Manaus. Somente neste ano, já conseguimos desfalcar dessas facções criminosas, aproximadamente, duas toneladas de drogas, entre oxi, skank e cocaína”, explicou.

Por outro lado, enquanto grandes apreensões têm saldo positivo com relação ao tráfico de drogas, o secretário de Segurança Pública, delegado federal Sérgio Fontes, lembrou que sem droga para vender, traficantes acabam migrando para outros crimes.

“Quando falta droga para vender, o suspeito mata, disputa espaço. Nós consideramos o seguinte, homicídio também tem de ser combatido urgentemente, igualmente temos combatido o tráfico de drogas. Embora tenhamos terminado o ano passado com redução de 20% em casos de homicídios se compararmos com 2015, sabemos que os traficantes estão migrando de crimes”, disse o secretário.

Sérgio Fontes ressaltou ainda que entre as ações de combate a crimes relacionados às drogas estão: barreiras pela cidade, nos rios, bases móveis e medidas estruturais, botões do pânico, aumento da rede de câmeras. Segundo ele, é preciso um trabalho firme na região de fronteira, que, atualmente, possui, aproximadamente, 2 mil homens realizando a segurança no local de entrada das drogas que chegam da Colômbia.

Ao longo do ano passado, um novo recorde de apreensões foi registrado pela cúpula da segurança no Amazonas, quando, aproximadamente, 1,9 mil toneladas de drogas foi confiscada durante ações da polícia. “Não dá para proteger fronteira com mil ou 2 mil homens da PF”, concluiu.

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO