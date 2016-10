Duas pessoas tentam entrar com celulares em presídio de Manaus; uma usando a prótese como esconderijo

Duas pessoas foram presas na manhã desse domingo (10), após tentarem entrar celulares e outros matérias no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilometro 8 da BR-174 (Manaus-Boa vista).

O primeiro caso ocorreu por volta das 10h50. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), João Paulo Nascimento tentou entrar no presidio com dois celulares, seis chips, três baterias, um fone de ouvido e um cabo USB escondido dentro de uma prótese de perna. O homem havia ido visitar o irmão dele, Noruega do Nascimento de Oliveira, que cumpre pena no pavilhão 1 da unidade.

O visitante foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (19º DIP) para os procedimentos de flagrante e terá a autorização de visita suspensa por 30 dias pela Seap.

Horas depois, outra ocorrência foi registrada, desta vez, Gilmara Lopes da Silva, que havia indo visitar seu companheiro, o interno Wallemberg Vieira Belo, do pavilhão 4 da unidade. Ela foi flagrada nos procedimentos de revista com um aparelho celular, um chip e uma bateria.

Gilamara também foi encaminhada ao 19º DIP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis, e também terá a autorização de visita suspensa por 30 dias.

Com informações da assessoria