Duas pessoas morrem e uma está desaparecida após naufrágio em Tefé

Duas pessoas morreram e uma está desaparecida após uma lancha naufragar, na tarde deste sábado (6), nas proximidades da comunidade do Turé, no município de Tefé (a 523 Km de Manaus).

De acordo com o Comando do 9° Distrito Naval, ao todo, cinco pessoas estavam na lancha de pequeno porte, quando a embarcação naufragou.

Duas pessoas foram socorridas com vida, porém outras duas morreram e uma quinta segue desaparecida. Não há informação sobre os nomes e idades das vítimas e nem o que teria causado o naufrágio.

Agência Fluvial de Tefé (AgTefé) enviou uma equipe ao local do acidente para apurar informações. Moradores da comunidade e militares do Exército realizaram várias buscas para tentar encontrar a vítima desparecida, mas não tiveram êxito. Nesta manhã, as buscas foram reiniciadas.

Um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

EM TEMPO