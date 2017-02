Duas pessoas morrem após carro alegórico tocar em fio de alta tensão em Parintins

Duas pessoas morreram, na noite desta Terça-Feira de Carnaval (28), durante o desfile de blocos carnavalescos, na avenida Paraíba, no município de Parintins (distante 369 km de Manaus). Ivan Freitas, 56, e Diego Costa, 18, trabalhavam em um dos carros alegórico no momento do acidente. Eles faleceram a caminho do hospital municipal.

Segundo testemunhas, eram por volta das 19h quando parte de um carro alegórico do Bloco Carnavalesco “Cruz de Malta” tocou os fios da rede de alta tensão e, assim, provou uma descarga elétrica em toda a estrutura metálica da alegoria. Os dois profissionais trabalhavam nos últimos reparos da alegoria quando foram atingidos pela descarga elétrica.

Ivan Freitas era artista plástico. As vítimas chegaram a serem socorridas ainda com vida e encaminhadas ao Hospital Padre Colombo, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

A Prefeitura de Parintins e a Comissão Organizadora do Carnailha divulgou nota sobre o ocorrido. No comunicado afirmam que “se solidarizam com as famílias de Diego Costa e Ivan Freitas que faleceram vítimas de choque elétrico, quando estavam conduzindo o carro alegórico para a área de concentração do Bumbódromo.

O comunicado reforça ainda que “a Prefeitura disponibilizou uma máquina empilhadeira para a montagem dos carros na área de concentração, porém o acidente ocorreu durante o transporte do carro”.

Por fim, a Prefeitura do município diz que dará toda a assistência às famílias e lamenta profundamente o ocorrido.

Tadeu de Souza

EM TEMPO