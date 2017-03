Duas pessoas ficam feridas após colisão entre carro e moto na Cidade Nova

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro, da marca Peugeot, modelo 308, de cor prata e placas JXQ-2145, deixou duas pessoas feridas na tarde deste domingo (12), na avenida das Torres, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O acidente ocorreu por volta das 13h e as vítimas, um homem e uma mulher, que estavam na motocicleta, com o impacto da colisão foram arremessadas sobre o asfalto quente. O fato aconteceu em uma bifurcação da via, em frente a uma concessionária de veículos.

Na ocasião, pedestres e demais condutores, sensibilizados com o acidente, prestaram apoio e tentaram confortar as vítimas, protegendo elas do sol com papelões, até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conduziu as duas pessoas para uma unidade hospitalar.

A motocicleta envolvida no acidente é caracterizada como uso exclusivo de mototaxistas legalizados pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), mas no momento da colisão, o condutor não estava utilizando roupas e acessórios necessários, como luvas e coletes, obrigatórios para o exercício da função de mototaxista.

A mulher, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada para o Hospital Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, e o condutor da motocicleta, encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, bairro Coroado, Zona Leste. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Isac Sharlon

EM TEMPO