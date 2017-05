Duas pessoas feridas em acidente na rodovia Manuel Urbano

Um acidente de trânsito na rodovia AM-070 (Manuel Urbano), na manhã deste domingo (14), por volta das 9h, deixou duas pessoas feridas. As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM).

As informações preliminares apontam que o veículo modelo Corsa Classic, de cor branca e placas QAO-5324, atingiu um poste de iluminação pública e só parou após subir no canteiro central da via. O fato aconteceu próximo à Ponte Rio Negro

Segundo o CBM-AM, as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para um hospital na capital. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A reportagem tentou contato, por telefone, com os policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para saber mais informações sobre o fato, mas a equipe revelou que a ocorrência foi acompanhada por PMs de Iranduba. Ainda não há registro em unidade policial sobre o acidente.

Uma perícia do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e uma equipe da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) foram acionadas para investigar as causas do acidente. O caso será acompanhado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

