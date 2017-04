Duas pessoas continuam desaparecidas na Adolpho Ducke

Depois de dois dias de buscas, cinco pessoas, que tinham se perdido na Reserva Adolpho Duque foram encontradas na tarde deste sábado (8), no sítio Nova Maurício, situado no ramal 2000, na Zona leste de Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do amazonas (CBMAM), os jovens foram encontrados por um mateiro.

Rômulo Ferreira Bentes, 20; Paula Miranda Borges, 18; Tatiane Sousa Lima, 20; Anderson Lima dá Silva, 20; e Teófilo Ricardo Basto de Aguiar, 30, foram encontrados por um homem identificado apenas como ‘Adelcio’, por volta das 13h.

Ainda de acordo com os bombeiros, todos estão aparentemente bem, mas vão ser encaminhados ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste para passarem por procedimentos médicos.

O resgate teve a participação da Cipcães da PM, em conjunto com a 13ª e 30ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicons), Bombeiros, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), Bombeiro Civil e Grupo Suçuarana.

Desaparecidos

Ainda estão desaparecidos os adolescentes Tiago Candeira de Matos, 18, e Henrique Ferreira, 17, do bairro Alfredo Nascimento. Os bombeiros informaram que os jovens teriam se afastado do grupo para tentar encontrar uma saída.

As buscas por eles foram encerradas neste final de tarde, mas devem ser retomadas amanhã (9).

Manoela Moura

EM TEMPO